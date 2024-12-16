Приколисты
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Приколисты

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  • Т Н
    🙂 Прочитала от всей души! Очень люблю рассказы, которые хорошо заканчиваются! СПАСИБО!❤️Оставайся с нами
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Оставайся с нами

Оставайся с нами

Ромка пытался сдержаться, переключить свое внимание, но не смог. Когда Вадим Петрович бросил в лицо Анне Павловне кипу бумаг, которые разлетелись по кабинету, он встал, заступил тому путь и сдерживая негодование произнес: – Извинитесь и соберите бумаги! – глаза его смотрели холодно и непреклонно, кисти рук непроизвольно сжались в кулаки, что не скрылось от внимания Вадима Петровича – начальника отдела.

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Комментарии
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ТН
Т Н
🙂 Прочитала от всей души! Очень люблю рассказы, которые хорошо заканчиваются! СПАСИБО!❤️
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