MDPI: Растительная пища и йогурты полезны для людей с диабетом и ожирением

Исследователи из итальянского Университета Пегасо в составе научного коллектива узнали, что овощи, фрукты, бобы, рыба, сыр и йогурт помогают стабилизировать уровень инсулина в крови у людей, страдающих от ожирения и сахарного диабета.
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