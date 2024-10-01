Пожилым россиянам объяснили, продлить свое долголетие с помощью спорта

Многое завиист от физической активности Для долголетия и качественного уровня жизни с годами нельзя отказываться от физической активности, сообщила РИАМО представитель бренда Proxima Fitness, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Валерия Андреева.
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