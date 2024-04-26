Массовый заезд в поля автопилотируемых тракторов намечен на этот сезон

Компания «Итэлма» объявила о начале серийного выпуска автопилотов для сельхозтехники. Уже в этом году на своем заводе в Москве она обещает произвести 4 тысячи комплектов, адаптированных для любого вида сельхозмашин«Итэлма» читайте на monocle.