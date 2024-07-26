Если немного за 30: что делать, чтобы не допустить опасных для жизни состояний

Как сохранить своё здоровье и не допустить опасных для жизни состояний – инсульта и инфаркта в аномально жаркую погоду «Крымской газете» рассказала главный внештатный невролог Минздрава Крыма Лариса Корсунская.
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