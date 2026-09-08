Зеленский после ударов по портам и энергетике заявил о «готовности к компромиссу». «Зерно, энергетика — болезненные вопросы для Украины.
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Смерть бандеросрани! Тухлый (он же Зеленский) должен не о кренделях небесных заявлять, а, встав на колени перед Великой Россией и перед украинским народом, разбивая в кровь об асфальт свой лоб, за которым полностью отсутствует мозг, слёзно молить о том, чтобы ему не помешали покончить его никчемную жизнь самоубийством, по примеру его кумира и соплеменника Адольфа Шикльгрубера (Гитлера). Это было бы достойным поступком за все его преступления, в первую очередь, перед Украиной.