78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александер
    Вот и пускай на своих зверье практикуется, Русских не трогайтеУ мигранта выпали...
  • Александр Львов
    Моргенштерну,тоже нужны такие подружки!!!«Он больше не наш...
  • Сергей
    Это что за хер с горы?«Он больше не наш...

Смольный выделит 50 млн рублей на развитие центров детского технического творчества

Город возместит 50% затрат предприятий на приобретение оборудования. Власти Петербурга запускают новый вид поддержки, направленный на развитие центров детского технического творчества на базе промышленных предприятий города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх