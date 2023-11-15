Смольный выделит 50 млн рублей на развитие центров детского технического творчества

Город возместит 50% затрат предприятий на приобретение оборудования. Власти Петербурга запускают новый вид поддержки, направленный на развитие центров детского технического творчества на базе промышленных предприятий города.
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