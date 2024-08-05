Более 200 солдат приняли военную присягу в Жанаозене

На строевой площадке войсковой части 5548 Национальной гвардии Республики Казахстан, дислоцированной в Жанаозене, более 200 молодых солдат торжественно приняли военную присягу, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу регионального командования «Батыс».
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