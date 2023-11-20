Небензя: Гутерриш занял политизированную позицию по атакам Израиля на Газу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказывается осуждать удары израильских войск по гражданским объектам в секторе Газа, таким образом занимая политизированную позицию в отношении ближневосточного конфликта.
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