Севастопольским предпринимателям стоит записаться на приём

26 марта директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Наталия Скорюкова и Уполномоченный по защите прав предпринимателей Илья Пестерников проведут приём предпринимателей.
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