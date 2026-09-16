Россияне жалуются на странную простуду без температуры. В соцсетях масса сообщений о сильной боли в горле, насморке, сухости во рту и слабости, но без жара.
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