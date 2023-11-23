Параллельный импорт своих автомобилей запретили Chery, Exeed и Jetour.Китайские компании запрещают «серые» поставки своих автомобилей в Россию, об этом официально своим дилерам сообщил бренд Exeed, сообщает РГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии