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Китайские компании запрещают «серые» поставки своих автомобилей в Россию

Китайские компании запрещают «серые» поставки своих автомобилей в Россию

Параллельный импорт своих автомобилей запретили Chery, Exeed и Jetour.Китайские компании запрещают «серые» поставки своих автомобилей в Россию, об этом официально своим дилерам сообщил бренд Exeed, сообщает РГ.

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