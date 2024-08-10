Певица Адель объявила о помолвке со спортивным агентом Ричем Полом

Global Look Press/Keystone Press Agency/Javier Rojas Британская певица Адель подтвердила помолвку со спортивным агентом Ричем Полом, в отношениях с которым состоит с 2021 года, сообщила газета Daily Mail.
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