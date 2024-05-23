МО России лишилось своего самого красивого бойца. «Няша-Обороняша» Россияна Марковская покинула свой пост

Вчера стало известно, что Министерство обороны России понесло самую “большую и невосполнимую” потерю, свой пост покинул один из самых красивых “бойцов” ведомства - пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская… Она сама об этом сообщила в своем аккаунте социальной сети Instagram (запрещена в России): Свою службу в качестве пресс-секретаря Шойгу Марковская начала в далеком 2017 году, в возрасте 28 лет.