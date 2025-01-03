Ученые UCR разработали метод выявления заболевания по одной молекуле

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде разработали сенсор, способный существенно ускорить диагностику заболеваний и предложить более точные результаты по сравнению с текущими методами.
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