Создатель Fallout: New Vegas готов снова работать над Fallout, но при условии, что он пол...

Создатель Fallout: New Vegas готов снова работать над Fallout, но при условии, что он получит свободу действийВ настоящее время Джош Сойер работает над Pentiment и Pillars of Eternity, но когда-то он был ответственен за создание Fallout: New Vegas, одной из самых почитаемых игр в постапокалиптической франшизе Bethesda.