JAMA: более длительное воздействие жары повышает риск инсульта у пожилых

Длительное воздействие высоких температур воздуха тесно связано с повышенным риском развития острого ишемического инсульта, показывают результаты последнего исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open.
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