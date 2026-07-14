Рубль балансирует между поддержкой нефти и давлением санкционных рисков

Российская валюта во вторник утром демонстрирует разнонаправленную динамику. С одной стороны, рубль получает поддержку от резкого роста нефтяных цен и ожиданий сохранения высокой ключевой ставки Банка России.
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