Татарстан космонавты Сергей Рыжиков 2025 елның мартында өченче тапкыр галәмгә оча

Россия Федерациясе Герое, тумышы белән Татарстанның Бөгелмә шәһәреннән булган Сергей Рыжиков Халыкара галәм станциясенә (МКС-73) 73нче озак дәвам итүче экспедициянең төп экипажы составына керәчәк, экипаж Халыкара галәм станциясенә 2025 елның мартында «Союз МС-27» кораблендә юл тотачак.
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