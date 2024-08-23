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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Татарстан космонавты Сергей Рыжиков 2025 елның мартында өченче тапкыр галәмгә оча

Татарстан космонавты Сергей Рыжиков 2025 елның мартында өченче тапкыр галәмгә оча

Россия Федерациясе Герое, тумышы белән Татарстанның Бөгелмә шәһәреннән булган Сергей Рыжиков Халыкара галәм станциясенә (МКС-73) 73нче озак дәвам итүче экспедициянең төп экипажы составына керәчәк, экипаж Халыкара галәм станциясенә 2025 елның мартында «Союз МС-27» кораблендә юл тотачак.

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