БПЛА ударил по ЗАГСу в Белгороде во время свадьбы По словам очевидцев, пострадал жених. Также на месте повреждён как минимум один автомобиль.
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БПЛА ударил по ЗАГСу в Белгороде во время свадьбы По словам очевидцев, пострадал жених. Также на месте повреждён как минимум один автомобиль.
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