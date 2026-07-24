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В Орле страдающим жильцам Комсомольской обещали дать горячую воду 28 июля

В Орле страдающим жильцам Комсомольской обещали дать горячую воду 28 июля

В Орле жители дома №269 по улице Комсомольской месяц сидят без горячей воды.  По этому поводу в администрации Орла 24 июля заседала комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

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