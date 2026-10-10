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Царьград

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Мясникович передал школьному музею часы делегата первого ВНС

Мясникович передал школьному музею часы делегата первого ВНС

Михаил Мясникович передал свои часы делегата первого Всебелорусского народного собрания музею «Время, вперед!» столичной школы №55 в честь 30-летия форума.

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