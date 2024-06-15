A Air Шабаш англожидовских клоунов, считающих себя властелинами англожидовских оккупационных колец планеты! Все шуты! Англожидовская сказочка про " золотой англожидоский миллиард" -закончилась! Народы и страны планеты сбросили со своей шеи ярмо англожидовских паразитов, сидевших на шее всего населения планеты и кормившихся за счет ограбления всего населения планеты в свой карман.

Людмила Фирстова Исключите из своего лексикона определение "англожидовский" , режет глаз, зачем вы эти слова без конца повторяете? А то складывается впечатление, что у вас очень маленький словарный запас...