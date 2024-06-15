Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Александр Иноземцев
    😊 Чудненько! С Вашим ОШИБОЧНЫМ утверждением, мол, международное право игнорируется странами... разобрались - междуна...Мы «подарили» $25...
  • Лариса шумбасова
    Американцы генетические идиоты - на них  , Богом обиженных, что обижаться. А за Европу стыдно!!!Симулякры..
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Мадам, это какого союзника укронацистов я защищаю?! У вас явные проблемы с интеллектом. Вы хотите сказать, что наш пр...Мы «подарили» $25...

Симулякры..

Симулякры..

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Убогие.Что с них взять? Собрались на очередной саммит и придворного шута позвали.Развлекать и легитимизировать воровство.

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Комментарии
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A
Air
Шабаш англожидовских клоунов, считающих себя властелинами англожидовских оккупационных колец планеты! Все шуты! Англожидовская сказочка про &quot; золотой англожидоский миллиард&quot; -закончилась! Народы и страны планеты сбросили со своей шеи ярмо англожидовских паразитов, сидевших на шее всего населения планеты и кормившихся за счет ограбления всего населения планеты в свой карман.
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9 час.
Людмила Фирстова
Исключите из своего лексикона определение &quot;англожидовский&quot; , режет глаз, зачем вы эти слова без конца повторяете? А то складывается впечатление, что у вас очень маленький словарный запас...
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7 час.
Лш
Лариса шумбасова
Американцы генетические идиоты - на них  , Богом обиженных, что обижаться. А за Европу стыдно!!!
Ответить
2 час.

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