ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Убогие.Что с них взять? Собрались на очередной саммит и придворного шута позвали.Развлекать и легитимизировать воровство.
Симулякры..
Комментарии
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A
Air
Шабаш англожидовских клоунов, считающих себя властелинами англожидовских оккупационных колец планеты! Все шуты! Англожидовская сказочка про " золотой англожидоский миллиард" -закончилась! Народы и страны планеты сбросили со своей шеи ярмо англожидовских паразитов, сидевших на шее всего населения планеты и кормившихся за счет ограбления всего населения планеты в свой карман.
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9 час.
Людмила Фирстова
Исключите из своего лексикона определение "англожидовский" , режет глаз, зачем вы эти слова без конца повторяете? А то складывается впечатление, что у вас очень маленький словарный запас...
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7 час.
Лш
Лариса шумбасова
Американцы генетические идиоты - на них , Богом обиженных, что обижаться. А за Европу стыдно!!!
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2 час.
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