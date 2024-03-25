ВАШИНГТОН, 25 марта, ФедералПресс. Американские экс-чиновники и эксперты не верят в распространяемые ими фейки о России и не представляют мир без доминирования США, заявил американский экономист Дэвид Голдман в статье для издания Asia Times.
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