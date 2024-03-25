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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В США заявили, что американские эксперты не верят в собственные фейки о России

В США заявили, что американские эксперты не верят в собственные фейки о России

ВАШИНГТОН, 25 марта, ФедералПресс. Американские экс-чиновники и эксперты не верят в распространяемые ими фейки о России и не представляют мир без доминирования США, заявил американский экономист Дэвид Голдман в статье для издания Asia Times.

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