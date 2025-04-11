Если вы думали, что в Крыму апрелю внезапно поплохело, то это не так. Снег для региона в это время – норма, а не какая-то аномалия, рассказала РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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