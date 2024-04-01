Депутат Журова: обвинения в причастности России к "гаванскому синдрому" — вброс

Обвинения в адрес России в причастности к «гаванскому синдрому» — это часть "информационной войны". Такое мнение в разговоре с RTVI выразила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, комментируя расследование Spiegel и CBS News.
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