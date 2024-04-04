Депутат Хинштейн: невиданный скандал с гей-свадьбой чиновника в Самарской области

brigadier21 Snytsarienko

Родина классической демократии - Греция, славилась своей терпимостью к гомосексуальности, там считалось важным в статусе только одно - шпилиш ты, или шпилят тебя, второй вариант автоматически превращал человека в бесправного раба. Но я не за то, мы-же строим демократические институты, свободные от оков диктатуры, так чему удивляться при таком выборе? Сами захотели, получите и распишитесь!!!