В Самаре разворачивается невиданный скандал: обнародованы фото гей-свадьбы сотрудника областного Агентства по реализации молодёжной политики Дениса Леонтовича, об этом сообщает в своём ТГ-канале депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.
Депутат Хинштейн: невиданный скандал с гей-свадьбой чиновника в Самарской области
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Родина классической демократии - Греция, славилась своей терпимостью к гомосексуальности, там считалось важным в статусе только одно - шпилиш ты, или шпилят тебя, второй вариант автоматически превращал человека в бесправного раба. Но я не за то, мы-же строим демократические институты, свободные от оков диктатуры, так чему удивляться при таком выборе? Сами захотели, получите и распишитесь!!!
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