Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Кэмерон Норри: «В прошлом году я занял последнее место в фэнтези-футболе и проспорил полумарафон. Мне все еще нужно его пробежать»

Девятая ракетка мира Кэмерон Норри ответил, хотел ли когда-нибудь пробежать марафон. «Может, после тенниса.

Комментарии
