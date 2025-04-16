МОЙ НИЖНИЙ фотохудожник Анатолий Бирюков Анатолий Бирюков, капитан дальнего плавания, фотограф (член FIAP – Международной федерации фотографического искусства), автор стихов и прозаических текстов, коллекционер искусства и ярких впечатлений, о том, чем волжские берега лучше сочинских пляжей, где можно «буерачить» в Нижнем Новгороде и уникальных городских деревьях.