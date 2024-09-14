«Погибают «в штурмах» за то, что смеют задавать неудобные вопросы». Реакция в Сети на беспредел в Славянской бригаде

Вчера стало известно, что командир 87-го полка Игорь Пузик (позывной «Злой») устранил неугодных операторов дронов Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин»), который считался основателем беспилотной авиации в ДНР с начала Русской Весны, и Сергея Грицая (позывной «Эрнест»).
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