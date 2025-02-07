Более ста фанатов Стаса Михайлова обратились в РПН, чтобы вернуть деньги за несостоявшийся концерт

В Свердловское управление Роспотребнадзора поступило более 100 заявлений от граждан, которые требуют вернуть им деньги за билеты на несостоявшийся концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге (организатор – ООО «РокФест»).
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