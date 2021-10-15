Экономика сегодня

291 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Шадрин
    Немцы, как впрочем и остальные европейцы, начинают мне хохлов напоминать. Ну, эти-то, кастрюлеголовые, никогда своим ...Отказ от «Северно...
  • zhanna
    Не понимаю .зачем в тысячный раз напоминать нерадивой хозяйке что она суп не посолила?Отказ от «Северно...
  • Vasil Cornev
    Следует подумать, а кому это выгодно и надо?Президентский сро...

Еврокомиссия признала полное исполнение контрактов «Газпромом»

Еврокомиссия признала полное исполнение контрактов «Газпромом»

Российский газовый холдинг придерживается всех обязательств по поставкам голубого топлива в Европейский союз и не манипулирует ценами на рынке, отметил в комментарии телеканалу bTV заместитель руководителя Европейской комиссии Франк Тиммерманс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх