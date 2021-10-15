Еврокомиссия признала полное исполнение контрактов «Газпромом»

Российский газовый холдинг придерживается всех обязательств по поставкам голубого топлива в Европейский союз и не манипулирует ценами на рынке, отметил в комментарии телеканалу bTV заместитель руководителя Европейской комиссии Франк Тиммерманс.
Российский газовый холдинг придерживается всех обязательств по поставкам голубого топлива в Европейский союз и не манипулирует ценами на рынке, отметил в комментарии телеканалу bTV заместитель руководителя Европейской комиссии Франк Тиммерманс.
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