Шайфли сделал 7-й хет-трик в НХЛ. Больше в истории франшизы «Виннипега» только у Ковальчука и Лайне

Марк Шайфли сделал 7-й хет-трик в НХЛ. Форвард «Виннипега» отметился 3 шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:2) и был признан его второй звездой (первой стал Сэм Ганье, проводивший свой 1000-й матч в лиге).
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