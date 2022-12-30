Шайфли сделал 7-й хет-трик в НХЛ. Больше в истории франшизы «Виннипега» только у Ковальчука и Лайне

Марк Шайфли сделал 7-й хет-трик в НХЛ. Форвард «Виннипега» отметился 3 шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:2) и был признан его второй звездой (первой стал Сэм Ганье, проводивший свой 1000-й матч в лиге).