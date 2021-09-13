Мобильная группа РЭБ ЗВО подавила около 100 объектов радиоизлучения «противника» в рамках ССУ «Запад-2021»

С помощью автоматизированных станций помех Р-934БВМ «Борисоглебск-2», Р-330Ж «Житель», Р-378БВМ специалисты РЭБ ЗВО нанесли радиоэлектронный удар по линиям радиосвязи противникаНа территории общевойскового полигона Обуз-Лесновский в ходе активной фазы совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» мобильная группа РЭБ гвардейской танковой армии ЗВО осуществила подавление радиосвязи наступающего условного противника.