«Звук как у газонокосилки»: в украинском военном ведомстве заявили о применении ВС РФ новых дронов

Фото фрагментов дрона ВС РФ, по утверждению украинской стороныВ течение ночи мощная волна беспилотных атак прокатилась по контролируемым киевским режимом территориям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Военнослужащая 47-й бригады ВСУ: За несколько часов мы потеряли столько побратимов, сколько не теряли за 4 месяца
- Российский истребитель МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем норвежский самолёт разведки
- В Константиновке ВС России уничтожили железнодорожный состав врага с подкреплением и боеприпасами
Свежие комментарии