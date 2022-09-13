Азербайджан и Армения после боев на границе договорились о прекращении огня

Азербайджан и Армения согласовали прекращение огня с 08:00 мск. Как сообщает Минобороны Армении, стороны договорились предпринять шаги для нормализации на границе, где ночью возникли новые столкновения.
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