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Азербайджан и Армения после боев на границе договорились о прекращении огня

Азербайджан и Армения после боев на границе договорились о прекращении огня

Азербайджан и Армения согласовали прекращение огня с 08:00 мск. Как сообщает Минобороны Армении, стороны договорились предпринять шаги для нормализации на границе, где ночью возникли новые столкновения.

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