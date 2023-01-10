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Российские релоканты, сбежавшие от мобилизации, поселились в аэропорту Сеула: теперь их ожидает депортация Три российских «релоканта», сбежавшие разными маршрутами в Южную Корею от частичной мобилизации, вынужденно поселились в аэропорту Сеула.