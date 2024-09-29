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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Гудумак и Насир Брукс могут закончить восстановление к матчу «Самары» с «Енисеем» 6 октября

Форвард Александр Гудумак и центровой Насир Брукс продолжают реабилитацию после травм. Оба игрока могут вернуться в состав к домашней встрече с «Енисеем» 6 октября.

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