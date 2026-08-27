FT: страны ЕС вновь потребовали изъять замороженные активы РФ

Страны Европы опасаются, что выделяемых Евросоюзом средств может оказаться недостаточно для поддержки Украины, в связи с чем они вновь призвали Бельгию рассмотреть возможность изъятия замороженных российских активов.
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