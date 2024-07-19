Россияне купили больше всего жилья в Турции в июне, опередив иранцев и украинцев

Турецкая статистика показывает, что продажи жилья иностранцам продолжают снижаться. Согласно данным TUIK за июнь 2024 года, общий объем продаж недвижимости снизился на 5,2%, но среди иностранных покупателей граждане России занимают первое место, приобретя 32% всего жилья, которое было продано иностранцам - 332 единицы.