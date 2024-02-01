NASA: космонавт Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 на МКС

Аэрокосмическое ведомство США (NASA) объявило о том, что космонавт "Роскосмоса" Александр Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 компании SpaceX, которая отправится на Международную космическую станцию (МКС) не ранее августа.
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