FTC начала расследование против производителей детских молочных смесей из-за общенационального дефицита

Федеральная торговая комиссия США (FTC) во вторник, 24 мая, начала расследование в отношении производителей детских молочных смесей, чтобы выяснить, не способствовали ли корпоративные слияния общенациональному дефициту за счет концентрации отрасли.
Федеральная торговая комиссия США (FTC) во вторник, 24 мая, начала расследование в отношении производителей детских молочных смесей, чтобы выяснить, не способствовали ли корпоративные слияния общенациональному дефициту за счет концентрации отрасли.
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