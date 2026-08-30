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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🏠Продается дом

🏠Продается дом! Пер. Казачий 64 ✅Предлагаем вашему вниманию 1/2 кирпичного дома с двумя светлыми комнатами, выполненным свежим ремонтом и новой проводкой.

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