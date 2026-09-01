ТАСС: экс-замглавы правительства Подмосковья Бронштейн пропал без вести на СВО

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, который обвиняется в коррупции и отмывании денег, пропал без вести во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции на территории Украины.
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