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ТАСС: экс-замглавы правительства Подмосковья Бронштейн пропал без вести на СВО

ТАСС: экс-замглавы правительства Подмосковья Бронштейн пропал без вести на СВО

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, который обвиняется в коррупции и отмывании денег, пропал без вести во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции на территории Украины.

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