Сельскохозяйственный потенциал Китая в новом качестве

"Документ номер 1" за 2025 год центрального органа власти Китая впервые показывает, что сельскохозяйственный производственный потенциал будет развиваться с новым качеством в соответствии с современными условиями, а преодоление проблем будет стимулироваться с помощью научных сил, сообщает romanian.