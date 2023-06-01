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Мишустин продлил упрощенный техрегламент для автомобилей до февраля 2024 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о поэтапном возврате техрегламента в автомобильной промышленности до 1 февраля следующего года.

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