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МОСИНФОРМ

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День в истории: 5 сентября в Москве празднуется День города

День в истории: 5 сентября в Москве празднуется День города

5 и 6 сентября 2026 года Москва отметит 879-летие. Даты городского праздника меняются, поэтому считать 5 сентября постоянным днем его проведения неправильно.

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