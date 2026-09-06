Агент Тюкавина об удалении в игре со «Спартаком»: «Мое мнение, что данное нарушение тянуло на желтую карточку»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал удаление игрока в матче 7-го тура против «Спартака» (2:1).
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