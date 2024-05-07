Мишустин и Медведев прибыли в Кремль на церемонию инаугурации Путина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой прибыли в Кремль на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.
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