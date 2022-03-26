Мика Зибанежад – 7-й игрок с драфта-2011, набравший 500 очков в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:2).
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